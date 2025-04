«Hercules»-Star Robert Trebor mit 71 Jahren verstorben

Von Robert Trebor gab es sogar eine Actionfigur

Der in Philadelphia geborene Trebor absolvierte ein Studium an der Northwestern University und begann seine Karriere zunächst am Theater in New York, bevor er 1980 in der Komödie «Gorp» sein Leinwanddebüt gab. Sein Durchbruch gelang ihm 1985, als er in gleich drei bemerkenswerten Produktionen mitwirkte: In Woody Allens «The Purple Rose of Cairo», Bob Clarks «Turk 182» und als Serienmörder in «Out of the Darkness» an der Seite von Martin Sheen (84).