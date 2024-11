«Heretic»-Premiere in Berlin: Hugh Grant feiert mit Anna Eberstein

«Heretic»: Darum geht's

In seinem neuen Film «Heretic» (deutscher Kinostart: 26. Dezember 2024) klopfen zwei junge Missionarinnen an die falsche Tür und werden von Hugh Grant alias Mr. Reed begrüsst, der sie in ein tödliches Katz–und–Maus–Spiel verwickelt. In einem Interview mit «Extra» hatte der Brite über seine Wandlung vom charmanten Schürzenjäger, den er in diversen Filmen zum Besten gab, zu seiner ersten finsteren Hauptrolle in einem Horrorfilm gesprochen: «Es macht mehr Spass, der Bösewicht zu sein als der Gutmensch», sagte er. «Gutmenschen sind schwierig. Es ist sehr schwer, sie nicht langweilig zu machen.»