Herman van Veen wird 80: Der nachdenkliche Clown

Clown mit humanistischer Mission

Van Veen beschreibt sich selbst als singender Clown, der sein Publikum zum Lachen, aber auch zum Nachdenken bringen will. Dieses Konzept verfolgte er bereits Mitte der 1960er Jahre in seinem ersten musikalisch–satirischen Bühnenprogramm mit dem Titel «Harlekijn», mit dem er nach einem Studium am Musikkonservatorium in Utrecht in seiner niederländischen Heimat schlagartig bekannt wurde.