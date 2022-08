«Herr der Ringe»-Serie: Morfydd Clark über dramatischen Vorfall am Set

Mit Spannung erwarten Fantasy-Fans die neue Serie «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht». Am 2. September feiert die Produktion auf Amazon Prime Video Premiere. Darin zu sehen: die walisische Schauspielerin Morfydd Clark (33) als junge Elbin Galadriel. Die Dreharbeiten waren für die 33-Jährige allerdings kein Spaziergang, wie sie jetzt in einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» verraten hat. So hat es einen nicht ganz ungefährlichen Zwischenfall am Set gegeben.