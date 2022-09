Zum Abschluss ein besonderes Debüt: Mit der Thriller-Serie «The Old Man» feiert Jeff Bridges (72) ab 28. September endlich auch hierzulande seine Premiere als Serienhauptdarsteller. Er verkörpert darin einen ehemaligen CIA-Agenten, Dan Chase, der es drei Jahrzehnte lang geschafft hat, unterzutauchen. Als jedoch urplötzlich ein Killer in sein Haus eindringt, ist er zur Flucht gezwungen - was wiederum seine ehemaligen Kollegen vom Geheimdienst auf den Plan ruft. Neben Bridges wirkt in «The Old Man» auch Altstar John Lithgow (76) mit.