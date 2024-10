Sehenswerter TV-Zweiteiler

«Herrhausen»: Oliver Masucci brilliert als Wirtschaftsboss

35 Jahre nach dem Mordanschlag an dem einflussreichen Bankier Alfred Herrhausen versucht der Zweiteiler «Herrhausen: Der Herr des Geldes» eine «grösstmögliche Annäherung an das Geschehen» von damals. Oliver Masucci brilliert in der Rolle des charismatischen Wirtschaftsbosses.