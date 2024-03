«HerStory»-Podcasterin Jasmin Lörchner: Die Stimme historischer Frauen

Neben «HerStory» sind Sie auch als Autorin tätig. Ihr neues Buch erzählt die Geschichten von 20 Frauen, die nicht nur positive Entscheidungen im Leben getroffen haben. Wie ist es dazu gekommen?

Lörchner: Ein gutes Beispiel dafür habe ich selbst erlebt: Nach einem Social Media Beitrag zu Coco Chanel, in dem auch ihre Beziehung zu einem Offizier zur Sprache kam, erreichten mich pikierte Reaktionen mit der Frage: «Wo wir uns jetzt gerade mal an diese Frauen erinnern, warum muss man diese jetzt schlecht machen?» Mir geht es darum, Personen realistisch darzustellen, sie also nicht zu beschönigen oder nur auf negative Facetten abzuheben. Wenn wir kontroverse Entscheidungen oder Verhaltensweisen ausblenden, erzählen wir eine unvollständige Geschichte. Wichtig ist, den Kontext mitzuerzählen, um die Person in ihrer Zeit zu verstehen. Auch in «Nicht nur Heldinnen» habe ich immer berücksichtigt, welche Rahmenbedingungen ihre Lebensweise und ihre Entscheidungen beeinflusst haben.