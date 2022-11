Jörg Pilawa (57) könnte sich ein Comeback der Shows «Herzblatt» oder seiner ehemaligen Sendung «Pyramide» durchaus vorstellen. Im Interview am Rande des SKL Millionen-Events in Köln erklärte er, dass ihm der Gedanke aufgrund der vielen Nostalgie-Momente im Fernsehen aktuell auch schon gekommen ist: «Momentan bekommen sehr viele Sendungen ein Comeback und deshalb habe ich daran zurückgedacht, was ich schon im TV gemacht habe...»