«Herzblatt»: Kult-Show stimmt in Sat.1 auf den Valentinstag ein

Im Ersten wurde «Herzblatt» zur Kult-Show. In wenigen Wochen kehrt der Flirt-Klassiker unter abgewandeltem Titel in Sat.1 zurück. Im Rahmen der «Sat.1 Kult-Show-Wochen» zeigt der Sender am 13. Februar, also einen Tag vor dem Valentinstag, die Sendung «Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?». Jörg Pilawa (57) wird wie schon damals moderieren.