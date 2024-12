«Herzensguter Mensch»: Oliver Pocher trauert um seinen Onkel Karl

Oliver Pocher mit eindringlichem Appell an seine Fans

Gerade in der Weihnachtszeit sollte man deswegen die Zeit mit seinen Liebsten so gut es geht nutzen. «Es kann schneller vorbei sein, als uns lieb ist. Und eines bekommen wir in diesem Leben nie zurück: Zeit», appellierte der Comedian an seine 1,6 Millionen Follower. Sein Onkel sei «ein herzensguter Mensch» gewesen und werde von seiner Familie sehr vermisst.