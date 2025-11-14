Herzigova, Swinton, Shayk: Pirelli stellt neue Fotos in Prag vor

Kalender–Veteraninnen kehren zurück

Besonders bemerkenswert: Susie Cave und Eva Herzigová sind keine Neulinge in der Pirelli–Welt. Cave, heute Modedesignerin und Ehefrau von Nick Cave, posierte bereits 1986 für Helmut Newtons legendäre Ausgabe und 1991 für Clive Arrowsmith. Das tschechische Model Herzigová zierte schon Peter Lindberghs Kalender von 1996 und Bruce Webers Version von 1998. Auch das chinesische Model und Schauspielerin Du Juan kehrt zurück. Sie war bereits 2008 in Patrick Demarcheliers Kalender zu sehen. Die puerto–ricanische Schauspielerin Adria Arjona komplettiert das Ensemble.