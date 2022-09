König Charles III. (73) hatte in seiner ersten Ansprache als Monarch seinem Sohn und dessen Ehefrau die Titel «The Prince and Princess of Wales» verliehen. Zuvor hatten er und seine verstobene Ex-Frau, Prinzessin Diana (1961-1997), diese inne. Eine königliche Quelle erklärte nach der Verleihung: «Das Paar konzentriert sich darauf, das Vertrauen und den Respekt des walisischen Volkes mit der Zeit zu vertiefen.» Der Prinz und die Prinzessin von Wales würden ihre Aufgaben in der gleichen bescheidenen und demütigen Weise angehen, in der sie ihre Arbeit bisher angegangen seien.