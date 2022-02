Herzogin Camilla reagiert erstmals auf ihren künftigen Titel

Herzogin Camilla (74) hat sich zum ersten Mal öffentlich zu ihrem zukünftigen Titel als «Queen Consort» geäussert. «Ich fühle mich sehr, sehr geehrt und bin sehr gerührt», antwortete die Ehefrau von Prinz Charles (73) bei einem Termin in London auf die Frage, was sie von Queen Elizabeths (95) Bekanntmachung vom Wochenende halte. Die Königin hatte den Wunsch geäussert, dass Camilla den Titel «Queen Consort», also Königsgemahlin tragen solle, wenn ihr Mann, Thronfolger Prinz Charles, König werde.