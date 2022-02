Herzogin Kate alleine mit den Schwiegereltern

Herzogin Kate hat ähnliche Interessen wie ihr Schwiegervater

Prinz Charles und seine Schwiegertochter teilen das Interesse an Kunst. Während ihres jüngsten Besuchs haben sie nun mit Camilla unter anderem Schüler der School of Traditional Arts kennengelernt, die ihnen ihre Projekte vorstellten. An der Veranstaltung nahmen laut dem «People»Magazin zudem Mitglieder des «Modern Artisan»-Projekts, einem nachhaltigen Luxus-Mode-Label, teil. Dort wurde den royalen Besuchern die Kilt-Herstellung gezeigt.