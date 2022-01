Herzogin Kate als Colonel der Grenadier Guards?

Hochrangige Mitglieder des Regiments hätten laut Bericht der «The Sunday Times» erklärt, dass sie Kate gerne in dieser Rolle sehen würden. Sie würde demnach damit zum zweiten weiblichen Colonel in der Geschichte der Grenadier Guards werden, die bereits 1656 gegründet wurden.«Alle würden es lieben, wenn es Kate wäre», habe eine hochrangige Quelle erklärt. Jeder bewundere, wie sich die 40-Jährige in der Vergangenheit eingefügt und gegeben habe.