Herzogin Kate: Eleganter Auftritt im Animal-Print-Kleid

Herzogin Kate (40) hat an diesem Mittwoch die Organisation «Shout» für mentale Gesundheit in London besucht. Für den öffentlichen Auftritt wählte die Ehefrau von Prinz William (39) ein Leoprint-Kleid in Khaki und Schwarz. Laut «Daily Mail» handelt es sich dabei um eine Robe von US-Designer Derek Lam (55) im Wert von 355 Pfund (rund 425 Euro).