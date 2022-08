Herzogin Kate fliegt in Economy Class mit zwei Kindern nach Schottland

Clip auf TikTok zeigt die fast ganz normale Reise der Royals

Ein TikTok-Nutzer entdeckte sie und teilte einen Clip von der Familie am Sonntagabend auf der Plattform. In dem Video ist die dreifache Mutter zu sehen, wie sie mit ihrer Tochter an der Hand das Flugzeug verlässt. Borrallo hält Louis an der Hand. Daraufhin sollen alle in die wartenden Fahrzeuge gestiegen und davon gebraust sein.