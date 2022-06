Herzogin Kate kann's: So funktioniert der royale Look von der Stange

Kate ist eine Wiederholungstäterin

Es geht sogar noch günstiger: Bei ihrem Besuch im University College in London zog die Stil-Ikone im Oktober 2021 mit ihrem stylischen Herbst-Look alle Blicke auf. Die Frau von Prinz William erschien in einem hellgrauen Hahnentritt-Kleid mit langen Ärmeln, Schluppe und Plisseerock. Ein breiter Taillengürtel brachte die schmale Silhouette perfekt zur Geltung. Bei Kates Midi-Kleid handelt es sich um ein durchaus erschwingliches Modell von Zara für umgerechnet zirka 100 Euro. Die Dreifach-Mama trug es bereits 2020 bei einem Besuch in Bradford.