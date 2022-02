Herzogin Kate und Kronprinzessin Mary feiern ihre Schwiegermütter

Auch in punkto Eleganz harmonieren Kate und Mary bestens. So posierten beide im und vor dem Schloss in eleganten Mänteln für die Fotografen. Kate trug ein 3.000 Pfund (etwa 3.600 Euro) teures Mantelkleid in Grau mit schwarzem Revers von Catherine Walker, während sich Mary für eine schicke weisse Kreation entschieden hatte, die sie schon bei früheren Ausflügen getragen hat. Das lange braune gewellte Haar trugen beide offen.