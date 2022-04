Herzogin Kate und Prinz William: Gemeinsamer Auftritt für die Ukraine

Queen Elizabeth II. wird am heutigen Donnerstag 96 Jahre alt. Ihr Enkel Prinz William (39) und seine Frau Herzogin Kate (40) haben diesen Tag für einen besonderen Termin genutzt: Mit dem Besuch der Wohltätigkeitsorganisation Disasters Emergency Committee (DEC) in London drückten die beiden erneut ihre Unterstützung für die Ukraine aus. Das berichtet unter anderem das «People»-Magazin. Das royale Paar informierte sich über die Arbeit der Organisation, die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen hilft. Das DEC bietet Nahrung, Wasser, Unterkünfte und medizinische Hilfe in der Ukraine und ihren Nachbarländern.