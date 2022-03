Herzogin Kate verzaubert im weissen Spitzenkleid auf Jamaika

Die Queen setzte damals auf eine schwarze Handtasche

Passende einfache Perlenohrringe rundeten ihren perfekten Look ab. Die Königin wählte das nahezu identische Outfit bei einer Gartenparty Down Under im Jahre 1954. Dabei trug sie damals jedoch weisse Abendhandschuhe, auf die Kate in diesem Fall verzichtete. Im Gegensatz zur Queen, die eine schwarze Handtasche wählte, setzte Kate komplett auf Einheitlichkeit: Sie hatte eine perlenbesetzte Satin-Clutch von Anya Hindmarch dabei und kombinierte zu ihrem Kleid auch weisse, spitze Pumps von Emmy London.