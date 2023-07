Herzogin Meghan: Beeindruckender Streaming-Rekord für «Suits»

Gegen diese Dominanz in Nielsens «Top Ten Streaming List» hatten auch die wesentlich neueren Serien «The Witcher» (Netflix) und «The Bear: King of the Kitchen» (Hulu) nichts auszurichten. Henry Cavills (40) Abschiedsvorstellung als Hexer wurde in besagtem Erhebungszeitraum für rund 1,3 Milliarden Minuten gestreamt (Platz zwei), während «The Bear» mit 1,01 Milliarden gestreamten Minuten auf Platz drei landet - und somit immerhin noch die Milliarden-Grenze knacken konnte.