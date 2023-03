Herzogin Meghan bekommt Preis für «Archetypes»-Podcast

Bei den Gracies handelt es sich um einen immer populärer werdenden Medienpreis, der in erster Linie von Frauen für Frauen geschaffen worden ist. Namensgebend ist die Schauspielerin und Komikerin Gracie Allen (1895-1964). Die Awards werden von der Alliance for Women in Media Foundation vergeben. Zu den weiteren Preisträgerinnen zählen in diesem Jahr unter anderem auch Christina Applegate, Amanda Seyfried, Gillian Anderson, Drew Barrymore oder Michelle Pfeiffer.