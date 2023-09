Harry bedankt sich für «fantastische Spiele»

Am 16. September ist in Düsseldorf das Finale der diesjährigen Invictus Games vonstattengegangen. Bei der Abschlusszeremonie mit dabei waren neben Schirmherr Prinz Harry und seiner Ehefrau Herzogin Meghan auch Bundespräsident Frank–Walter Steinmeier (67) sowie dessen Frau Elke Büdenbender (61). Auf Deutsch bedankte sich der Royal unter anderem bei den Menschen in Düsseldorf und fügte hinzu: «Vielen Dank an Deutschland für diese fantastischen Spiele.»