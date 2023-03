Herzogin Meghan besucht Pop-up-Baby-Boutique in Los Angeles

Die Archewell Foundation hat neue Fotos von Herzogin Meghan (41) veröffentlicht. Die Frau von Prinz Harry (38) hat am Internationalen Frauentag am 8. März die Wohltätigkeitsorganisation Harvest Home in Los Angeles besucht, die schwangere Frauen unterstützt, welche mit häuslicher Gewalt, Drogenkonsum oder Obdachlosigkeit zu kämpfen haben.