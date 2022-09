Bereits im Juni 2018 habe sie die Ohrringe bei ihrem einzigen Solo-Besuch bei der Queen getragen in der Grafschaft Cheshire- nur wenige Wochen nach der Hochzeit. Meghan beschritt den Weg der Prozession vom Buckingham Palast zur Westminster Hall nicht zu Fuss. Wie nahezu alle Damen des Hauses, so auch Queen Consort Camilla (75) oder Prinzessin Kate (40), fuhr sie in schwarzen Limousinen zum britischen Parlament, wo Queen Elizabeth II. bis zu ihrer Beerdigung am kommenden Montag, den 19. September, aufgebahrt wird.