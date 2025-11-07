Herzogin Meghan: Erste Fotos ihres Schauspiel-Comebacks

Herzogin Meghan (44) kehrt nach acht Jahren Schauspiel–Pause vor die Kamera zurück – und wurde inzwischen schon bei Dreharbeiten gesehen. Der britischen «Daily Mail» liegen erste Fotos vom Set des Films «Close Personal Friends» vor, in dem Meghan neben Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid und Henry Golding zu sehen sein soll.
Auf den Bildern ist Meghan in einer weissen, langen Leinenhose und einem blau–weiss–gestreiften Hemd zu sehen, dazu trägt sie braune Oran–Sandalen von Hermes sowie eine dunkle Sonnenbrille. Am Handgelenk hat die Ehefrau von Prinz Harry (41) mehrere Goldarmreifen sowie eine Cartier–Uhr, die einst Prinzessin Diana (1961–1997) gehörte.
Zu sehen ist, wie Meghan in einen schwarzen Range Rover steigt und durch das kalifornische Pasadena fährt. Dort soll die 44–Jährige dann eine Szene an einem Pool gedreht haben.
Erste Rolle seit 2018
Bekannt wurde Herzogin Meghan vor allem durch ihre Rolle der Rechtsanwaltsfachangestellten Rachel Zane in der Anwaltsserie «Suits», die sie von 2011 bis 2018 verkörperte. Anlässlich ihrer Verlobung mit Prinz Harry im November 2017 gab sie bekannt, die Serie nach der siebten Staffel zu verlassen und ihre Schauspielkarriere zu beenden, um sich ihren künftigen Aufgaben als arbeitendes Mitglied der britischen Royal Family zu widmen.
In «Close Personal Friends» schlüpft Meghan allerdings in eine Rolle, die ihr leicht fallen dürfte: Sie spielt sich selbst. Der von Amazon MGM Studios produzierte Film handelt von zwei Paaren – eines ist berühmt, das andere nicht –, die in Santa Barbara leben. Eine konkrete Handlung und wie genau Meghan in die Geschichte involviert ist, ist noch nicht öffentlich bekannt.