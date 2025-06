Herzogin Meghan freut sich auf «all das Gute, das noch kommt»

Herzogin Meghan blickt gen Zukunft

Ein Insider hatte erst kürzlich dem «People»–Magazin verraten, dass sie in Richtung Zukunft gewandt sei, während ihren Ehemann die angespannten Beziehungen mit seiner Familie beschäftigen. «Sie wissen über alles Bescheid, was in England vor sich geht, aber sie werden nicht in die Details eingeweiht – es fehlt eindeutig an Vertrauen», zitierte das Magazin eine anonyme Quelle, die Harry und Meghan nahe stehen soll.