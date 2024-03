Herzogin Meghan geniesst Ski-Auszeit mit ihren Freundinnen

Herzogin Meghan ist darauf ganz in Schwarz gekleidet. Dazu liess Heather Dorak wissen: «Wow, was für eine perfekte Reise! Mein Herz ist so erfüllt. Die Kinder haben tagsüber die Pisten erklommen und die Erwachsenen haben bis tief in die Nacht vor Lachen geheult.» Die Geschäftsfrau bekundete «wirklich glücklich, verliebt in unsere wundervollen Freunde zu sein». Ob auch Meghans Kinder Archie (4) und Lilibet (2) sowie Ehemann Prinz Harry (42) dabei waren, ist unklar.