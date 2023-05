«Grosse Enttäuschung»

Die Anschuldigungen erhob Thomas Markle in einer TV-Show, in der auch Meghans Halbgeschwister Samantha (58) und Thomas Jr. (56) zu sehen sind. Im Gespräch mit «7NEWS Spotlight» verriet Meghans Vater, dass er sich nach einem Schlaganfall, der ihn stark geschwächt habe, gerne mit seiner Tochter versöhnen würde. Er sagte, er sei «offen für jede Art von Gespräch», um seine Beziehung zur Herzogin zu reparieren, und fragte: «Wie kann ich das wieder hinkriegen?» Gleichzeitig kritisierte er aber auch, dass Meghan sich angeblich nicht gemeldet habe: «Wenn sie wegen eines Schlaganfalls nicht auftaucht, wenn sie das nicht bewegt, was dann?»