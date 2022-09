Herzogin Meghan gibt sich in Deutschland volksnah wie selten

Mit einem strahlenden Lächeln und einem Spätsommer-Look zeigten sich Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (37) bei ihrer Ankunft in Düsseldorf. Hand in Hand liefen die royalen Besucher über den roten Teppich an ihren Fans vorbei zum Rathaus, um den Countdown für die Invictus Games zu starten. Die von Prinz Harry initiierte paralympische Sportveranstaltung findet kommendes Jahr in der Stadt am Rhein statt.