Herzogin Meghan: Glückwünsche von ihren Mitarbeitern und Prinz Harry

Auch Prinz Harry gratulierte via Instagram

Den Beitrag von As Ever teilte auch Prinz Harry auf seiner Plattform. Zuvor postete der Blaublüter eine Reihe strahlender Fotos seiner Ehefrau und Mutter seiner zwei Kinder in einer Instagram–Story mit den Worten: «Happy Birthday, Herzogin von Sussex». In einem Beitrag im Feed ergänzte er: «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an unsere wunderbare und einzigartige Herzogin von Sussex! Meghan, wir lieben dich so sehr.»