Herzogin Meghan: Ihre Netflix-Show fand kein grosses Publikum

Nach einigen Netflix–Misserfolgen der Sussexes lagen die Hoffnungen von Herzogin Meghan (43) wohl auf ihrer neuen Lifestyle–Show «With Love, Meghan», die am 4. März dieses Jahres auf dem kalifornischen Streamingdienst startete. Doch das Programm hat sich in den Halbjahrescharts von Netflix als nicht sonderlich erfolgreich erwiesen. Auf lediglich 5,3 Millionen Views, also geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit der Serie, kommt «With Love, Meghan», was Platz 383 aller Netflix–Serien, Filme und Shows im Zeitraum vom 1. Januar dieses Jahres bis 30. Juni bedeutet.