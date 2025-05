YouGov-Umfrage in Grossbritannien

Herzogin Meghan ist auf dem Tiefpunkt ihrer Beliebtheit - schon wieder

Die Sussexes sind so unbeliebt wie nie in Harrys Heimat. Eine neue Umfrage zeigt, dass 65 Prozent der Briten Herzogin Meghan und 63 Prozent Prinz Harry negativ gegenüber stehen. Immerhin: Die jüngeren Briten sind sich nicht so einig wie die Älteren in ihrer Abneigung.