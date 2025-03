Herzogin Meghan kündigt neuen Gründerinnen-Podcast an

Herzogin Meghan (43) veröffentlicht bald ein neues Podcast–Projekt. Am Donnerstag (13. März) kündigt die Ehefrau von Prinz Harry (40) mit einem Instagram–Post den Start ihres neuen Podcasts «Confessions of a Female Founder» (auf Deutsch: Bekenntnisse einer Gründerin) an. Der Podcast erscheint in Kooperation mit dem Podcast–Netzwerk Lemonada Media. Das Unternehmen produziert unter anderem auch den Podcast «Wiser Than Me» von Julia Louis–Dreyfus (64).