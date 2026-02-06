Herzogin Meghan mit süsser Überraschung für barfüssigen Prinz Harry

Herzogin Meghan (44) weiss offenbar, wie sie ihrem Mann eine Freude machen und gleichzeitig die Werbetrommel rühren kann. Die Ehefrau von Prinz Harry (41) teilte ein Video in ihren Instagram–Storys, das einen charmanten Einblick in den Alltag des Paares in Kalifornien gewährt. Zu sehen ist, wie Meghan mit einer Schachtel voller Schokolade durch ihr Zuhause läuft. Ziel: der barfüssige Herzog von Sussex an seinem Schreibtisch.