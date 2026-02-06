Herzogin Meghan mit süsser Überraschung für barfüssigen Prinz Harry

Herzogin Meghan (44) weiss offenbar, wie sie ihrem Mann eine Freude machen und gleichzeitig die Werbetrommel rühren kann. Die Ehefrau von Prinz Harry (41) teilte ein Video in ihren Instagram–Storys, das einen charmanten Einblick in den Alltag des Paares in Kalifornien gewährt. Zu sehen ist, wie Meghan mit einer Schachtel voller Schokolade durch ihr Zuhause läuft. Ziel: der barfüssige Herzog von Sussex an seinem Schreibtisch.
Das von Meghan selbst gefilmte Video zeigt zunächst vier Schokoriegel ihrer Lifestyle–Marke «As Ever», die in Zusammenarbeit mit dem Chocolatier Compartés aus Los Angeles entstanden sind. Auf dem Weg zu Harry fängt die Kamera noch ein süsses Detail ein: Rettungshündin Mia, ein Beagle, liegt zusammengerollt in einem Korb zu Harrys Füssen.
Prinz Harry greift zur weissen Schokolade
Harry sitzt entspannt und ohne Schuhe vor seinem Laptop in einem gemütlich wirkenden Büro. Hinter ihm fällt eine Vitrine mit Militärabzeichen ins Auge – eine Erinnerung an seine Zeit in der britischen Armee.
Als Meghan ihm die Box mit den Schokoriegeln überreicht, begrüssen sich die beiden mit einem schlichten «Hello», bevor Harry begeistert ausruft: «Oh ja, bitte!» Seine Wahl fällt auf den Riegel mit weisser Schokolade, Blütenstreuseln und Hanfherzen. «Weisse Schokolade? Gerne», kommentiert Meghan die Entscheidung ihres Mannes, der sich mit einem liebevollen «Danke, ich liebe dich» bedankt.
Ausverkaufte Weihnachtskollektion
Die Schokoladen–Kooperation zwischen «As Ever» und Compartés ist nicht neu. Bereits im Dezember 2025 hatte Meghans Marke eine limitierte Weihnachtskollektion mit dem Chocolatier auf den Markt gebracht, die in kürzester Zeit ausverkauft war. Am 31. Januar folgte dann eine erweiterte Zusammenarbeit rechtzeitig zum Valentinstag mit vier neuen Geschmacksrichtungen.
«As Ever» hatte Meghan im März 2025 vorgestellt – eine kuratierte Linie haltbarer Lebensmittelprodukte wie Marmeladen, Tees und Blütenstreusel. Der Launch war eng an den Start der ersten Staffel ihrer Netflix–Lifestyle–Show «With Love, Meghan» geknüpft.