Herzogin Meghan: Neue verliebte Aufnahmen mit Prinz Harry

So schwärmte Prinz Harry von der Botsuana–Reise

Harry und Meghan hatten sich nach eigenen Aussagen Anfang Juli 2016 bei einem Blind Date in London kennengelernt, das von einem gemeinsamen Freund arrangiert worden war. Zunächst hielten sie ihre Beziehung rund sechs Monate lang geheim. Im Spätsommer 2016 lud er die damalige «Suits»–Schauspielerin zu einem Besuch nach Botsuana ein. In ihrem Verlobungsinterview im November 2017 erzählte er: «Wir haben zusammen unter dem Sternenhimmel gezeltet. Sie kam und begleitete mich fünf Tage lang, was einfach fantastisch war. Wir waren also wirklich ganz für uns allein, was mir sehr wichtig war, damit wir uns richtig kennenlernen konnten.»