In der Nacht zum 31. August 1997 war der Wagen, in dem Prinzessin Diana mit ihrem damaligen Lebensgefährten Dodi Al-Fayed (1955-1997) sass, mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Pfeiler im Autotunnel unter dem Place de l'Alma in Paris geprallt. Al-Fayed und der Fahrer Henri Paul starben noch am Unfallort, Diana wenige Stunden später an den Folgen innerer Verletzungen.