Herzogin Meghan: Probleme als Unternehmerin halten sie nachts wach

In ihrer Rolle fühle sie sich manchmal sehr ausgesetzt und unter Beobachtung. Für viele wirke es zwar so, dass alles, was sie in die Welt setze, viel Aufmerksamkeit erlange, erklärte Meghan: «Aber ich sage: Ja, aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille, wie wir wissen. Es ist ein Mikroskop, das viele Leute nicht erleben müssen.»