Herzogin Meghan schätzt Fertiggerichte im Alltag

Bei der Gründung ihres Lifestyle–Unternehmens habe die Liebe zu Detail eine grosse Rolle gespielt. Es sei vor allem am Anfang um viele Kleinigkeiten gegangen, die in jedem einzelnen Detail steckten. «Während ich As Ever aufbaue, muss ich sagen, dass es ein ständiger Zustand der Neukalibrierung ist.» Als Gründerin sei man immer in Bewegung: «Wir bewegen uns im Arbeitstempo, lösen Probleme, füllen Lücken in Echtzeit, streichen eine Million winzig kleiner Dinge von unserer To–Do–Liste.»