Mit dem Zug von London nach Manchester?

Meghan und Harry, die seit ihrem royalen Rückzug mit ihren beiden Kindern Archie (3) und Lilibet (1) in Montecito, Kalifornien leben, sind für ihre Europa-Reise bereits am vergangenen Samstag in Grossbritannien gelandet. Während ihres Aufenthalts in Europa wohnen die beiden angeblich in ihrem Haus in Windsor, Frogmore Cottage. Laut «DailyMail» sollen die beiden am Montag mit dem Zug von London nach Manchester gereist sein.