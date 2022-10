Das Branchenmagazin «Variety» hat ein Video auf YouTube veröffentlicht, in dem Meghan unter anderem über einige ihrer Vorlieben spricht. Ihre Lieblings-Liebeskomödie «aller Zeiten» sei «Harry und Sally» mit Billy Crystal (74) und Meg Ryan (60). Ob das womöglich daran liegt, dass es in dem Film auch um einen «Harry» geht, verriet Herzogin Meghan jedoch nicht. Sie sei zudem aber ein Fan aller Filme mit Julia Roberts (54): «Ich will einfach eine gute, altmodische Rom-Com.»