Herzogin Meghan: Sind eine Million Dollar pro Instagram-Post drin?

So könne die Herzogin in Windeseile «einen der am meisten gefolgten Accounts bei Instagram» haben, ist sich der Mann namens Eric Schiffer sicher. Dabei müsste sie sich, wenn es um die Monetarisierung einzelner Posts geht, nicht hinter absoluten Showbiz–Grössen verstecken: «Es gibt Promis, wie etwa die Kardashians, die eine Million Dollar und mehr dafür verlangen können, um in einem einzigen Post ein Produkt zu promoten. Es spricht nichts dagegen, dass auch Meghan diese Art von Honorar verdienen könnte.»