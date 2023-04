Herzogin Meghan: So belastet ist ihr Verhältnis zur Königsfamilie

Was auch immer die Gründe für diese Entscheidung sind: Sie wird noch lange nachhallen in Grossbritannien und in der Königsfamilie. Nach wochenlangen Spekulationen hat der Palast am 12. April verkündet, dass Prinz Harry (38) zur Krönung am 6. Mai nach London reisen wird. Meghan hingegen bleibt mit den Kindern Archie (3) und Lilibet (1) in Kalifornien. Ein Paukenschlag, der offenbart, wie schlecht das Verhältnis zwischen Meghan und ihrer Schwiegerfamilie offenbar ist.