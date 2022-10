Herzogin Meghan (41) gibt in einem neuen Interview Einblicke in die Zukunft ihrer Kinder, den Alltag mit Prinz Harry (38) und ihre Beziehung zur verstorbenen Queen. Meghan nennt Queen Elizabeth II. (1926-2022) trotz aller angeblichen Differenzen mit dem britischen Königshaus im Gespräch mit dem US-Branchenmagazin «Variety» ein «leuchtendes Beispiel» in Bezug auf weibliche Führung. Sie empfinde «tiefe Dankbarkeit», Zeit mit ihr verbringen und sie kennengelernt haben zu dürfen, erklärt Meghan. Die 41-Jährige sei weiterhin stolz darauf, «eine schöne Wärme» mit dem Oberhaupt der Familie gehabt zu haben.