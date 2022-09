Herzogin Meghan soll für royale Auftritte Geld verlangt haben

Gegen Herzogin Meghan (41) sind erneut schwere Vorwürfe laut geworden. Offenbar hat die Frau von Prinz Harry (38) sich einst darüber beschwert, dass sie für einige ihrer royalen Auftritte in der Öffentlichkeit nicht bezahlt worden ist. Das schreibt zumindest der Royal-Experte und Autor Valentine Low in seinem neuen Buch «Courtiers: The Hidden Power behind the Crown», aus dem «The Times» kurz vor der Veröffentlichung am 6. Oktober bereits vorab Ausschnitte zitiert hat.