Herzogin Meghan: Sommersprossen waren Hürde für ihre Karriere

Heute hat Meghan kein Problem damit, ihre Sommersprossen zu zeigen: Am Tag vor der Veröffentlichung ihrer eigenen Podcast–Folge war Meghan im Podcast von Jamie Kern Lima zu Gast. Dort präsentierte sie sich ganz royal–untypisch leger im schwarzen Pulli, weissen Sneakern und komplett ohne Make–up. Zu einem auf Instagram veröffentlichten Ausschnitt erklärte Lima, sie hätten sich dazu entschieden, «die Folge so aufzunehmen, wie wir die meiste Zeit miteinander verbringen» – ungeschminkt, in Sweatshirts und gemütlich in Schaukelstühlen sitzend.