Herzogin Meghan spricht über offenen Umgang mit psychischen Problemen

Zum offiziellen Start der Initiative am 4. August haben die Sussexes im Gespräch mit der Moderatorin Jane Pauley (73) über die Auswirkungen von und den Kampf gegen Online–Hass gesprochen. «Eines der beängstigenden Dinge, die wir im Laufe der letzten 16, 17 Jahre, in denen es die sozialen Medien gibt, gelernt haben, ist die Tatsache, dass es absolut jeden treffen kann», erklärt Harry über den Verlust der Eltern. «Wir reden immer davon, dass man früher, wenn die Kinder unter dem eigenen Dach waren, wusste, was sie taten.» Jetzt könnten sie im Zimmer nebenan an einem Tablet oder einem Telefon sitzen und sich in diese Rabbit Holes begeben, was fatale Folgen haben könne. «Inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt, an dem fast alle Eltern Ersthelfer sein müssen», betont Prinz Harry. Und selbst die besten Ersthelfer der Welt seien oft nicht in der Lage, mögliche Anzeichen zu erkennen. «Das ist das Erschreckende an der ganzen Sache.»