Herzogin Meghan teilt neues Foto mit ihren zwei Kindern

Dass Meghan ihren Gatten privat ab und zu einfach H nennt, wissen wir schon seit geraumer Zeit. Dies verriet sie 2019 in einem Nebensatz in der Dokumentation «Harry & Meghan: An African Journey». «Ich habe H, so nenne ich ihn, lange Zeit gesagt: »Es reicht nicht aus, etwas zu überleben. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Man muss sich entwickeln. Du musst dich glücklich fühlen", sagte die in der Doku.