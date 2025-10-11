Herzogin Meghan teilt wichtige Botschaft am Internationalen Mädchentag

Auf der Webseite der Vereinten Nationen heisst es daher unter anderem auch: «Eine Investition in die Verwirklichung des Potenzials jugendlicher Mädchen stärkt ihre Rechte heute und verspricht eine gerechtere und blühende Zukunft, in der die Hälfte der Menschheit gleichberechtigt an der Lösung der Probleme des Klimawandels, politischer Konflikte, des Wirtschaftswachstums, der Krankheitsprävention und der globalen Nachhaltigkeit mitwirkt.» In diesem Jahr steht der Internationale Mädchentag unter dem Motto: «The girl I am, the change I lead: Girls on the frontlines of crisis» (dt. «Das Mädchen, das ich bin, der Wandel, den ich anführe: Mädchen in vorderster Reihe von Krisensituationen»).